Bei den Jüngeren sei der Zweifel an der Europapolitik am höchsten, heißt es in der Studie, die die Umfrageergebnisse auswertet und am Donnerstag auf der Internetseite der Böll-Stiftung veröffentlicht werden soll.

Das Auftreten der Bundesregierung in der EU nimmt gut die Hälfte der Bevölkerung in letzter Zeit als »weniger aktiv« wahr. Rund 38 Prozent der Befragten empfinden es als »aktiv« – das entspricht einem Rückgang um mehr als zehn Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Für die Zukunft wünschen sich etwa zwei Drittel ein aktives Verhalten. Zudem befürworten 70 Prozent ein kooperatives Auftreten Deutschlands in Europa.