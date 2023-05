Sperrklausel bei der Europawahl

In Deutschland gibt es derzeit keine Sperrklausel bei Europawahlen, doch das könnte sich demnächst ändern. Eine EU-Vorgabe von 2018 sieht die Einführung einer Hürde von mindestens zwei Prozent vor, die eine Partei überschreiten muss, um Mandate im Europaparlament einnehmen zu können. Die Bundesregierung will dies nun in nationales Recht umsetzen. Darüber wurde am Donnerstagmittag erstmals im Bundestag beraten.

Da eine Sperrklausel laut der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geltenden Vorgaben des Grundgesetzes widerspricht, ist für die deutsche Zustimmung die verfassungsändernde Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Bundestages und des Bundesrats erforderlich.

Bis 2009 galt in Deutschland für Europawahlen wie auch für Bundestagswahlen die Fünf-Prozent-Hürde. Aufgrund von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts wurde die Sperrklausel dann zunächst auf drei Prozent abgesenkt und schließlich 2014 komplett gekippt. Seither reichen rechnerisch etwa 0,5 Prozent der Stimmen für einen Sitz im Parlament.

Bei der letzten Europawahl 2019 erhielten Freie Wähler und »Die Partei« jeweils zwei Sitze, Piratenpartei, Tierschutzpartei, Familienpartei, ÖDP und Volt jeweils einen Sitz. Die nächste Europawahl findet im Mai 2024 statt.

Die neue EU-Vorgabe ist Teil einer umfassenden Wahlrechtsreform. Die Bundesregierung wies darauf hin, dass diese komplett scheitern würde, sollte Deutschland nicht zustimmen – denn es ist eine einstimmige Entscheidung aller 27 EU-Staaten notwendig. Allerdings haben auch Spanien und Zypern noch nicht zugestimmt, weshalb es 2024 womöglich noch keine Sperrklausel geben wird.

Mit Material von AFP