Auch vier Italiener wurden festgenommen, darunter Kailis Lebensgefährte Francesco Giorgi, der parlamentarischer Mitarbeiter der sozialdemokratischen Fraktion im Europa-Parlament ist.

Die deutsche Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Nicola Beer, zeigte sich schockiert über die aktuellen Korruptionsvorwürfe. »Das macht mich fassungslos«, sagte die FDP-Politikerin. »Es ist völlig klar, dass das insgesamt negative Auswirkungen auf das Parlament hat.«

Kaili und Beer sind zwei von insgesamt 14 Vizepräsidentinnen und -präsidenten des EU-Parlaments.

Säcke voller Geldscheine

EU-Vizeparlamentspräsidentin Katarina Barley (SPD) hatte Kaili zuvor zum Rücktritt aufgefordert. »Staatsanwaltliche Ermittlungen sind immer so der Punkt, wo man sagt, da kann man als Politiker, als Politikerin auch eine Institution nicht mehr repräsentieren«, sagte Barley am Abend in der ARD. »Wir tolerieren keine Korruption. Korruption ist Gift für die Demokratie«, so Barley. Eigentlich habe das Parlament strenge Regeln für die Arbeit von Lobbyisten, strengere als die meisten nationalen Parlamente. »Aber wenn wirklich kriminelle Energie im Spiel ist, dann hilft eben auch kein Verhaltenskodex und keine Offenlegungspflicht. Dann kann man nur mit den Mitteln des Strafrechts ran«. Barley und Kaili gehören beide der sozialdemokratischen Fraktion im Europa-Parlament an.