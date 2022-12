Korruptionsaffäre um Vizepräsidentin des EU-Parlaments Wer ist die Frau mit den Säcken voller Geld?

Eva Kaili ist immer aufgefallen – im Europaparlament und vorher in der griechischen Politik. In Brüssel galt sie als »Fremdkörper« in der eigenen Fraktion. Dass sie bestechlich sein könnte, ahnte aber wohl niemand.