Zur Einleitung in das Thema zitierte Moderatorin Sandra Maischberger aus dem Buch »Jetzt, wo ich schon mal nicht tot bin« von Koch-Mehrin: »Hände auf meinem Knie, ein weicher Griff an die Schulter. Sanfte Rückenmassagen, ungefragt. Hier eine Zote, da eine Anzüglichkeit, ausprobieren, was geht.« Anschließend stellte sie die Frage: »War das das Klima in der Partei oder ist es das heute noch?« Eine Antwort darauf könne er nicht geben, sagte Kubicki, da er nicht nachvollziehen könne, was Frauen in der Partei passiert sei.