Ein Unternehmen aus Süddeutschland soll Russlands Rüstungsindustrie mit Maschinen unterstützt haben. Nach Informationen des SPIEGEL ließ Generalbundesanwalt Peter Frank am Dienstag Ulli S., den früheren Chef eines Werkzeugmaschinenherstellers aus Baden-Württemberg, am Flughafen Frankfurt am Main festnehmen. Er soll gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und weitere Verbote verstoßen haben.