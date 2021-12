Steinmeier-Rede zur Ministerernennung »Unsere Demokratie lernt – sie kann Veränderung«

Der Bundespräsident nutzte die Ernennung des neuen Kabinetts für einen Appell – an die neue Regierung, aber auch an das ganze Land. Hier die Übergabe der Urkunden und die Rede in voller Länge im Video.