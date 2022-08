Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, betonte in ihrer Eröffnungsbotschaft an die Vollversammlung, die »Liebe Christi« dulde keinen Angriffskrieg. Ohne die russisch-orthodoxe Seite zu nennen, fügte sie an: »Wenn es Versöhnung und Einheit geben soll, dann nicht ohne diese Wahrheit.« Kurschus wolle hoffen und glauben, dass das Treffen dafür ein »starkes Zeugnis« ablege.

Weltökumenetreffen erstmals in Deutschland

Das Weltökumenetreffen findet nach Angaben der EKD im Regelfall alle acht Jahre statt und wird erstmals in Deutschland abgehalten. Christinnen und Christen aus rund 120 Staaten nehmen an der mehrtägigen Versammlung in Karlsruhe teil, die von der EKD mitausgerichtet wird. Auf dem Programm steht der Austausch über zahlreiche aktuelle Themen, etwa auch den Klimawandel.