Die Parteichefin der Linken, Janine Wissler, hat den Aufruf ihrer Parteikollegin Sahra Wagenknecht zu einer »Friedenskundgebung« in Berlin mit Blick auf den Krieg in der Ukraine kritisiert. »Ich bedauere, dass die Partei weder angefragt noch informiert war über diesen Aufruf«, sagte Wissler den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sie selbst werde an der Demonstration nicht teilnehmen.