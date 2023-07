Die jüngsten Aussagen stehen in klarem Widerspruch zu Merz´ Äußerungen von vergangenem Sonntag. »Das Thema Zusammenarbeit mit der AfD betrifft die gesetzgebenden Körperschaften, also im Europaparlament, im Bundestag und in den Landtagen«, hatte er getwittert. Die gleiche Linie hatte er zuvor im ZDF-»Sommerinterview« vertreten. Wenn in Thüringen ein Landrat und in Sachsen-Anhalt ein Bürgermeister von der AfD gewählt worden sei, dann seien das demokratische Wahlen, hatte Merz gesagt: »Das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet.«