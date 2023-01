Für viel Kritik hatte ein Auftritt von Merz gesorgt, bei dem er Kinder von Migranten als »kleine Paschas« bezeichnet hatte. Eine pauschale Verurteilung will Merz in der Aussage nicht erkennen. »Ich spreche eben nicht ›pauschal‹ von kleinen Paschas, aber immer wieder über die Millionen Einwanderer, die bei uns bestens integriert sind«, so Merz. »Meine Beschreibung der Probleme, die wir zum Beispiel in vielen Schulen unseres Landes haben, wird dagegen in Hunderten von Zuschriften, die ich in den letzten zwei Wochen erhalten habe, zum Teil mit drastischen Beispielen bestätigt. Diese Probleme müssen wir lösen.«