Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat den Gebrauch von Gender-Sternchen und Gender-Pause in vielen öffentlich-rechtlichen Sendungen kritisiert: »Es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum im Fernsehen gegen die Empfehlungen des Rates für deutsche Rechtschreibung eine nicht den Regeln entsprechende Sprache gesprochen wird. Es gibt schließlich einen klaren Bildungsauftrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.« Das sagte der CDU-Politiker der Boulevardzeitung »Bild am Sonntag« in einem Interview, in dem er sich auch gegen eine Gebührenerhöhung beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk aussprach.