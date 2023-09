Die demonstrative Einigkeit der ehemaligen Koalitionspartner bei diesem Thema irritiert die FDP: »Die CDU philosophiert in einer wirtschaftlich schwierigen Phase über Steuererhöhungen. Das ist komplett am Thema vorbei«, befand der FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Christian Dürr in der F.A.Z. »Die Erhöhung des Spitzensteuersatzes wäre Gift für mittelständische Unternehmen.«

Merz, der zuletzt die Grünen zum »Hauptgegner« ausgerufen hatte, scheint der SPD zarte Avancen zu machen – auf Kosten der FDP. Die Liberalen stehen nach etlichen Wahlniederlagen unter Druck. Sie dürften nun dafür sorgen, dass der Umgang in der Ampelkoalition in der beginnenden zweiten Hälfte der Wahlperiode kaum harmonischer wird als in der ersten. Mit seinem Spitzensteuersatz-Vorschlag bringt Merz zudem ein kontroverses Thema auf. Ihm als Oppositionspolitiker kommt das natürlich entgegen. Je stärker und anhaltender der Zoff in der Ampel, desto mehr zementiert sich der Eindruck einer zerstrittenen Regierungskoalition.