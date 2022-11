Am Dienstag hatte die FDP-Bundestagsfraktion zudem ein Positionspapier zur WM verabschiedet. Darin wird unter anderem die Forderung nach einem Entschädigungsfonds für die Angehörigen der Arbeitsmigrantinnen und -migranten unterstützt, »die beim Bau von Infrastruktur, Stadien oder anderen Arbeiten im Zusammenhang mit der WM ihr Leben verloren haben oder verletzt wurden«, wie es in dem Papier heißt, das dem SPIEGEL vorliegt.

Ausdrücklich heißt es in dem unfänglichen Papier aber auch: »Trotz aller Kritik an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar wollen wir unsere Unterstützung für die deutsche Nationalmannschaft klar zum Ausdruck bringen. Sie hat unsere volle Rückendeckung und wir wünschen Ihr viel Erfolg in den anstehenden Spielen.« Für alle Sportler und Mitglieder der Funktionsteams müsse die freie Meinungsäußerung möglich sein, sie dürften weder einem Zwang zu politischen Äußerungen noch einem Verbot dessen ausgesetzt werden, heißt es in dem FDP-Positionspapier, das unter der Federführung des Fraktionsvizes Kuhle erarbeitet wurde.