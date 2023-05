Der russische Regierungskritiker und frühere Schachweltmeister Garri Kasparov versucht, Angst vor einem Anschlag nicht an sich heranzulassen. »Was kann man denn machen? Im Grunde genommen nichts«, sagte er der 60-Jährige beim Ludwig-Erhard-Gipfel in Gmund am Tegernsee, wo er mit dem »Freiheitspreis der Medien« ausgezeichnet wurde. Die Frage nach dieser Angst sei »sehr schmerzhaft« – vor allem, wenn er an seine Frau und seine Kinder denke.