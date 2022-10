Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sich für eine perspektivische Wiederaufnahme der russischen Gaslieferungen nach dem Krieg ausgesprochen. Außerdem hat er die Sanktionen gegen Russland in Zweifel gezogen und die EU aufgefordert, auf eine Verhandlungslösung zu drängen. »Wir brauchen langfristige Verträge für Flüssiggaslieferungen aus den USA, Katar und anderen arabischen Ländern. Außerdem müssen wir endlich eigenes Erdgas in der Nordsee erschließen. Und wenn der Krieg vorbei ist, sollten wir auch wieder Gas aus Russland nutzen«, sagte Kretschmer der »Bild am Sonntag«. Auf die Frage, ob er davon ausgeht, dass die beschädigte Gas-Pipeline Nord Stream1 dann wieder repariert wird, antwortete Kretschmer: »Wir werden Pipeline-Gas brauchen und das geht nur mit funktionierenden Pipelines.«