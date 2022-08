Angesichts der Kritik an der Gasumlage hat sich auch Bundesfinanzminister Christian Lindner offen für mögliche Nachbesserungen gezeigt. »Eine Maßnahme der Solidarität kann nicht dazu dienen, dass einzelne Unternehmen ihre Rendite pflegen und Gewinne darauf machen«, sagte der FDP-Chef am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung »Maybrit Illner«.

Das müsse man sich genau ansehen – er kenne die Fakten nicht, das kenne der Bundeswirtschaftsminister viel besser. »Aber wenn es eine Notwendigkeit gibt, etwas zu verändern, um dieses Instrument zielgenauer zu machen, damit die Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren, dann scheuen wir uns nicht vor Korrekturen.«