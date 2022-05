Erst vergangene Woche hatte Schröder angekündigt, den Aufsichtsrat beim russischen Ölkonzern Rosneft verlassen zu wollen. Schröder teilte mit, dass es ihm unmöglich sei, sein Mandat in dem Gremium zu verlängern.

Schröder gilt als enger Vertrauter von Kremlchef Wladimir Putin. Unter dem Eindruck des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges in der Ukraine wurde zuletzt der Druck auf den SPD-Altkanzler immer größer. Der Bundestag hat ihm Büro und Mitarbeiter gestrichen. Das EU-Parlament fordert Sanktionen gegen ihn. Auch für die SPD wird er zur Last. Am 15. Juni soll die Schiedskommission im SPD-Unterbezirk Hannover darüber beraten, ob der Altkanzler aus der SPD geworfen werden soll.