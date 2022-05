Gerhard Schröder hat nach eigenen Angaben eine Nominierung für den Aufsichtsrat von Gazprom abgelehnt. Das teilte der Altkanzler am Dienstagabend auf LinkedIn mit. Die Absage sei bereits vor längerer Zeit passiert. Er wundere sich über anderslautende Berichte.

Zuvor hatte es Verwirrung wegen eines Berichts der Nachrichtenagentur Reuters gegeben, wonach Schröder für den Aufsichtsrat von Gazprom nominiert worden sei. Tatsächlich nominierte der Konzern am Dienstag lediglich einen weiteren Kandidaten. Die ursprüngliche Meldung hatten viele Medien aufgegriffen, darunter auch der SPIEGEL (die aktualisierte Fassung finden Sie hier). Die Gazprom-Hauptversammlung ist für den 30. Juni geplant – dann sollen auch die Aufsichtsratsmitglieder bestätigt werden.

Schröder steht wegen seiner engen Verbindungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Kritik. Unter dem Eindruck des Ukrainekriegs war der Druck auf den SPD-Altkanzler immer größer geworden. Der Bundestag hat ihm Büro und Mitarbeiter gestrichen. Das EU-Parlament fordert Sanktionen gegen ihn. Auch für die SPD wird er zur Last. Am 15. Juni soll die Schiedskommission im SPD-Unterbezirk Hannover darüber beraten, ob der Altkanzler aus der SPD geworfen werden soll.