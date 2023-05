Gesetzentwurf zur Munitionsbeschaffung Notfalls mit Zwang

Die EU-Kommission will Rüstungsunternehmen in der EU künftig per Gesetz verpflichten können, Munition an Mitgliedsländer statt an Staaten außerhalb der EU zu liefern. Das ist nach SPIEGEL-Informationen Teil eines Gesetzesvorschlags, den die Kommission am Mittwoch beschließen will. Damit will die EU-Behörde sicherstellen, die Ukraine schnellstmöglich mit dringend benötigter Munition versorgen zu können.