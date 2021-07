»Ich werde bis zum Schluss kämpfen« Gönül Örs ist nach türkischem Gefängnisurteil wieder in Köln

Vor zwei Wochen wurde Gönül Örs in der Türkei wegen einer Protestaktion zu mehr als zehn Jahren Haft verurteilt. Nachdem ihre Ausreisesperre aufgehoben wurde, ist sie jetzt wieder in Köln und will in Berufung gehen.