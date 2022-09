Michael Roth: »Ich glaube Herrn Putin gar nichts. Ich bin aber davon überzeugt, wenn er selber spürt und weiß, er kann diesen Krieg nicht mehr gewinnen, weil die Ukraine sich behaupten kann, dann wird er eine Chance für sich auch sehen, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Wenn wir jetzt die Ukraine alleine lassen, wenn wir sie nicht finanziell, politisch und militärisch unterstützen, dann wird es einen Diktatfrieden geben und es mag ja sein, dass Sie und andere damit einverstanden wären, wenn die Ukraine auf 20 oder 25 Prozent ihres Territoriums verzichtet. Ich kann jedenfalls den ukrainischen Präsidenten derzeit gut verstehen, der solche Zugeständnisse jetzt nicht machen möchte.«

Markus Feldenkirchen: »An Herrn Gysi die ganz konkrete Frage: Was hätten Sie in den vergangenen sechs Monaten anders gemacht?«

Gregor Gysi: »Ich hätte auf jeden Fall mich um eine Vermittlung und ständige Gespräche sowohl mit der russischen als auch mit der ukrainischen Seite bemüht. Um festzustellen: Gibt es Chancen? Gibt es noch irgendeine Möglichkeit?«

Markus Feldenkirchen: »Herr Scholz hat ja auch häufiger mit Herrn Putin telefoniert.«

Gregor Gysi: »Ja hat er, dann hat er aber aufgehört und dann hat das Ganze Erdogan übernommen. Ich war ja froh, dass das Macron und Schulz gemacht haben. Die Union haben sie dafür beschimpft, ich nie. Und dann haben wir das aufgegeben, was ich gar nicht verstehe, ehrlich gesagt.«

Markus Feldenkirchen: »Ist das eine verpasste Chance?«

Gregor Gysi: »Denn wissen Sie, militärisch ist Russland nicht zu schlagen. Es sei denn, wir machen einen Dritten Weltkrieg. Den können wir uns nicht leisten. Natürlich, ich sage es wieder, die Ukraine hat ein Selbstverteidigungsrecht. Trotzdem muss man...«

Michael Roth: »Aber Sie wollen nicht, dass die Ukraine gewinnt?«

Gregor Gysi: »Sie kann nicht gewinnen.«

Michael Roth: »Woher wissen Sie das?«

Gregor Gysi: »Ja, weil dann müssen wir einen Atomkrieg führen, oder was stellen Sie sich vor? Die russischen Streitkräfte werden auch unterschätzt.«

Markus Feldenkirchen: »Herr Gysi, Sie insinuieren tatsächlich, dass, wenn man es nur richtig machen würde, man Wladimir Putin relativ leicht dazu bringen könnte, die vereinbarten Gasmengen, das er die doch liefert. Wie würden Sie das hinkriegen?«

Gregor Gysi: »Ich weiß es nicht. Ich sage, ich würde die Gespräche entsprechend führen. Mich würde interessieren, dass ich ihn frage: Was ist denn deine Bedingung, damit du uns das und das lieferst? Und wenn er Bedingungen nennt, die ich nicht akzeptieren kann, sage ich: Das geht nicht. Dann können wir aber länger darüber sprechen. Vielleicht würde dir dieser Schritt genügen, oder jener? Sie dürfen nicht vergessen...«

Markus Feldenkirchen: »Wenn er sagt, ich hätte gern die hälfte der Ukraine.«

Gregor Gysi: »Das geht natürlich nicht. Darüber braucht man nicht zu diskutieren.«

Michael Roth: »Es gibt das Unausgesprochene. Und das ist natürlich die Erwartung gegenüber der Ukraine: Nun zickt nicht so rum, die Krim ist doch sowieso schon seit Jahren weg. Nun akzeptiert das im Osten eures Landes eigentlich auch Russland das Sagen hat. Und nun gebt doch endlich mal Ruhe. Und diesen Ansatz, auch wenn er so offen nicht ausgesprochen wird, halte ich für brandgefährlich. Weil wenn wir das akzeptieren, dann werden weitere militärische Konflikte folgen.«

Markus Feldenkirchen: »Wir denken jetzt um machen wir einen Themenwechsel und reden über das, was viele Bürgerinnen und Bürger in diesen Tagen umtreibt, die anderen Auswirkungen dieses Krieges in Form von gestiegenen Energiepreisen zum Beispiel. Wir haben hier ein kleines Video vorbereitet von Franziska Nürnberger. Sie arbeitet in der Verwaltung einer Schule in Zwickau, lebt zusammen mit ihren Eltern auf 85 Quadratmetern. Und was sie jetzt in Zukunft an Gas zahlen soll, das hat sie uns erzählt und das hören wir jetzt mal gemeinsam an.«

Franziska Nürnberger: »Hallo Herr Gysi! Hallo Herr Roth! Mein Name ist Franziska Nürnberger. Ich komme aus der Nähe von Zwickau und wir zahlen aktuell für unser kleines Einfamilienhaus einen monatlichen Gas-Abschlag von 93 €. Ab Oktober soll dieser Abschlag auf 789 € steigen. Ich habe Ihnen bei unseren Abschlagszahlung fürs kommende Jahr mitgebracht. Das ist für unsere Familie eine finanzielle Katastrophe und wir können das definitiv nicht stemmen. Ich habe jetzt den Gasanbieter gekündigt. Wir haben auch gewechselt. Allerdings wird sich der monatliche Betrag auch beim neuen Gasanbieter bei um die 500 € bewegen. Das ist wahnsinnig viel Geld nur alleine für Gas. Und ich möchte gern Ihre Ideen hören. Was man noch tun kann, um Familien mit kleinen und mittleren Einkommen in dieser Krise zu unterstützen und um die massiven Preissteigerungen auf irgendeine Weise abzufangen. Ich habe große Angst davor, trotz dessen, dass ich jeden Tag auf Arbeit gehe, in Armut zu fallen, weil ich irgendwann glaube, dass ich das nicht mehr finanziell stemmen lässt.«

Michael Roth: »Erst mal kann ich die Sorgen sehr gut verstehen. Ich habe ja schon gesagt, das erlebe ich auch in meinem Umfeld, in meiner Nachbarschaft. Das erlebe ich im Prinzip auch selbst. Aber mich betrifft es natürlich nicht in dem Maße, wie jemand, der ein durchschnittliches Einkommen hat, und das ist die hart arbeitende Mitte, die muss entlastet werden. Deswegen haben wir jetzt in einem Punkt schon gesagt, es gibt für den Strompreis eine Deckelung für einen Basis Verbrauch. Das gleiche muss jetzt folgen für den Gasverbrauch. Da haben wir noch keine konkrete Lösung. Aber das ist der nächste Schritt, der erfolgen muss.«

Gregor Gysi: »Das erste ist: Ich behaupte ja, die Regierung ist überfordert in mehrfacher Hinsicht. Zum Beispiel so eine Pressekonferenz: Wenn du sie gibst, musst du auch Beträge nennen. Wenn du die nicht benennst, vertieft das die Verunsicherung, die sagen sollen Basistarif geben wir nicht wie für Basis. Die sagen auch nicht, was das kosten soll. Warum kann ich das nicht vorher klären, um dann wirklich Auskünfte zu geben, wo die Leute sagen Aha, so wird das laufen, wenn man solche Sanktionen macht. In so großem Umfang gibt es gegen Antworten und wir wussten ja, wie viel Energie wir gerade von Russland brauchen und darauf ist eben unzureichend geachtet worden. Aber jetzt mal davon abgesehen die Maßnahmen selbst...«

Michael Roth: »Nee, nee, nee...«

Gregor Gysi: »Sie können ja gleich dazu Stellung nehmen. Ich sage nur die Maßnahmen selbst, das ist wieder Stückwerk. Es reicht nicht aus. Es ist an viele nicht gedacht worden. Und vor allen Dingen: Das wird ja immer teurer. Ich lese in einer Zeitung wieder eine Explosion in den Preisen, bei Energie etc. Wie wollen wir da hinterherrennen.«

Markus Feldenkirchen:»Den Punkt haben Sie gemacht, Herr Gysi. Herr Roth möchte zu den Sanktionen etwas sagen.«

Michael Roth: »Also erst mal zu den Sanktionen. Sanktionen werden nicht nur auf den Weg gebracht, in der Erwartung, dass derjenige, den man sanktioniert, innerhalb von vier Wochen seine Politik komplett ändert. Es ist auch für Demokratien das zentrale Signal, um zu sagen: Wir sind nicht bereit, diesen Völkerrechtsbruch zu akzeptieren. Und ich finde, dieses Mittel sollten Demokratien auch weiterhin nutzen. Was haben wir sanktioniert? Wir haben Banken sanktioniert. Wir haben die Wirtschaft sanktioniert, vor allem aber auch, um der Rüstungsindustrie das Wasser abzugraben. Es gibt kein einziges Waffensystem in Russland, das ohne westliches Know how produziert werden kann. Das heißt, es wird auch mittelfristig dazu kommen, dass die Rüstungsindustrie in Russland keine Waffen mehr produzieren kann. Und es gibt Sanktionen gegenüber Oligarchen und das muss massiv ausgeweitet werden. Ich bin für mehr Sanktionen, nicht für weniger Sanktionen. Wir müssen diesen Menschen, die im Windschatten von Putin reich und mächtig geworden sind, komplett das Wasser abgraben. Die sind ja weiterhin hier in Europa und führen ein tolles Leben und kaufen sich irgendwelche Luxuswohnungen in London oder in Berlin. Das akzeptiere ich nicht.«