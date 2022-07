Die einen wollen, die anderen nicht: In der Frage um eine mögliche Laufzeitverlängerung deutscher Atomkraftwerke sind sich die Grünen uneinig. Zumindest in der Kommunikation soll sich das nun ändern: Wie die »Welt « berichtet , hat die Bundesgeschäftstelle der Partei eine interne Mail verschickt, in der sie eine »einheitliche Sprachregelung und ein bestimmtes Vorgehen« empfiehlt, heißt es in dem Bericht.