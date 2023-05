SPIEGEL: Zuletzt beklagten führende Grüne zudem eine vermeintliche Kampagne in der Affäre um Staatssekretär Graichen. Habeck selbst sprach vor Bundestagsausschüssen von Häme, Diffamierungen . Sind die Grünen zu schnell beleidigt?

Maurer: Jedenfalls halte ich es für unklug, den Eindruck zu erwecken, es handle sich nur um eine Kampagne und es steckten hinter den Vorwürfen keine echten Probleme und Fehler. Es ist für die Grünen nicht so einfach, sich an Kritik zu gewöhnen. Sie waren lange in der Opposition. Nun sind sie in der Regierung und da ist es Alltag, dass man auseinandergenommen wird. Und wenn man erst einmal angreifbar geworden ist, wird überall weiter gesucht, wie jetzt bei Graichens Dissertation. Das ist nicht schön, aber Teil des Geschäfts, das hat es früher immer schon gegeben. Damit müssen die Grünen leben.