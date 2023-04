Mützenich: »Nicht als Anhängsel der USA« erscheinen

Mützenich hatte zuvor Macrons Forderungen zugestimmt. »Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Partei in einem Großkonflikt zwischen den USA und der Volksrepublik China werden. Europa muss schon versuchen, eine eigenständige Rolle so weit wie möglich zu formulieren und nicht als Anhängsel der USA dort in der Region zu erscheinen«, sagte der Sozialdemokrat in der ARD. Daher »hat Macron recht«, so Mützenich.