Im Alter von 80 Jahren ist die frühere schleswig-holsteinische Regierungschefin Heide Simonis gestorben. Die SPD-Politikerin prägte über Jahrzehnte die Politik in dem Bundesland, von 1993 bis 2005 als Ministerpräsidentin. Simonis war die erste Frau an der Spitze einer Landesregierung in der Geschichte der Bundesrepublik. Zuvor hatte sie der Landesregierung bereits als Ministerin in der Regierung Björn Engholms angehört.