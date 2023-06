Heizungsstreit im Bundestag »Es ist ein Gesetz für die Tonne«

Der Gong ertönt und gleich geht es in die Vollen: Donnerstagmorgen, erste Lesung des umstrittenen Heizungsgesetzes im Bundestag. Ein Reizthema für die Menschen im Land und für die Parlamentarier ganz offenbar auch. Schon die Frage, in welcher Form über das Heizungsgesetz im Parlament diskutiert werden soll, sorgt für Zündstoff.

Thorsten Frei, Fraktion CDU/CSU:

»Ich will Ihnen das auch ganz deutlich sagen: Mit diesem verkorksten Verfahren - ich will den Begriff noch einmal verwenden - beschädigen Sie auch das Ansehen der demokratischen und rechtsstaatlichen Institutionen und Verfahren. Ja! Das ist nicht zu hoch gehängt.«

Irene Mihalic, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen:

»Indem Sie parlamentarischen Beratungsprozess hier vor diesem hohen Haus verächtlich machen, sind Sie derjenige, der hier die parlamentarische Demokratie beschädigt. Und das ist etwas, was wir eigentlich aus einer anderen Ecke dieses Hauses gewohnt sind.«

Gesine Lötzsch, Fraktion DIE LINKE:

»Seit Monaten gibt es ein Hin und Her in der Regierung. Streitigkeiten, gegenseitige Beschuldigungen, Durchstechereien. Und nun soll dieses Gesetz hopplahopp auf die Tagesordnung kommen. Und sie versuchen jetzt, der Opposition dafür die Schuld zu geben, dass sie das nicht rechtzeitig gelöst haben. Das können wir nicht akzeptieren, meine Damen und Herren.«

Als die Debatte dann richtig losgeht, tritt zuallererst Wirtschaftsminister Robert Habeck ans Rednerpult - und versucht, die Gemüter der Oppositionsfraktion zu beschwichtigen. Das klappt eher weniger gut.

Robert Habeck, Wirtschaftsminister, Die Grünen:

»Danke, dass dieses Gesetz aufgesetzt wurde. Ich denke, es ist tatsächlich zumindest debattierreif, aus meiner Sicht dann auch entscheidungsreif. Es ist ja nicht so, dass es geheim gewesen wäre, was in diesem Gesetz steht, sondern Deutschland hat sich ja intensiv damit befasst und die Fraktionen natürlich auch.«

Jens Spahn, Fraktion CDU/CSU:

»Herr Minister, das Gesetz, das Sie hier gerade eingebracht haben, ist nach dem, was in diesen Leitplanken steht, das Papier nicht mehr wert, auf dem es geschrieben ist. Es ist ein Gesetz für die Tonne, und deswegen ist es eine Zumutung für dieses Parlament, dass wir heute zu diesem Entwurf eine erste Lesung machen.«

Ralph Lenkert, Fraktion DIE LINKE:

»Ich frage mich: Wie schafft es die Ampel immer wieder gute Ideen so vor die Wand zu fahren, dass sie keiner mehr hören will? Wie schaffen Sie es, Vertrauen komplett zu zerstören? Wenn ich in einem Dorf in meiner Heimat Thüringen das Wort Heizungstausch in den Mund nehmen, dann habe ich Glück, wenn die Leute nur Wutreden halten und mich nicht rauswerfen.«

Matthias Miersch, Fraktion SPD:

»Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist völlig legitim, dass wir hier über Gesetze, über Inhalte diskutieren. Aber, Herr Kollege Frei und Herr Kollege Spahn, Sie müssen schon aufpassen, dass, wenn Sie hier an die Grundfeste demokratischer Strukturen diese infrage stellen, über vorgehen. Ob diese Kritik eigentlich bei Ihnen einzahlt oder Wasser auf die Mühlen dieser Populisten sind, die dieses Land kaputt machen wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen!«

Mit jedem Redebeitrag wird die Stimmung im Bundestag spürbar aufgeheizter. Zwischenzeitlich gerät die Debatte so aus den Fugen, dass sich Bundestagspräsidentin Bärbel Bas höchstpersönlich einschalten muss.

Bärbel Bas, Bundestagspräsidentin, SPD:

»Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor die Wörter Rotzen und Kotzen hier inflationär weiter gebraucht werden, bitte ich wirklich alle noch einmal im Namen auf der Würde des Hauses, auch bei hitzigen Debatten vielleicht das zu unterlassen.«

Gegen Ende dreht sich die Debatte zunehmend um die Demonstration in Erding. Bei dieser hatten sich am Samstag Unionspolitiker vor 13.000 Teilnehmenden gegen das Heizungsgesetz ausgesprochen.

Andreas Lenz, Fraktion CDU/CSU:

»Es gab und gibt Petitionen, es gab Demonstrationen, bei denen Menschen teilnahmen, die noch nie vorher in ihrem Leben demonstriert haben. Beispielsweise auch in meinem Wahlkreis in der Stadt Erding, 13.000 Menschen, und das waren nicht lauter Rechtsradikale, das waren zum ganz überwiegenden Teil bis auf einige Störer normale Menschen. Das waren Handwerker, das waren Landwirte, Verwaltungsangestellte, Ärzte, Arbeiter - alles Menschen, die von ihnen verunsichert sind von ihren Plänen, die einfach Angst haben, finanziell überfordert zu werden.«

Zumindest darin sind sich alle Fraktionen am Mittwoch einig: Die Menschen dürfen nicht weiter verunsichert werden. Wie das allerdings erreicht werden soll, bleibt offen.