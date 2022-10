Deutsch-französisches Verhältnis Hofreiter fordert Scholz auf, Verstimmungen mit Macron zu beseitigen

In Paris ärgert man sich über Deutschlands Haltung in der Energiekrise. Grünen-Politiker Hofreiter sieht Kanzler Scholz in der Pflicht, das Verhältnis zu Macron »wieder geradezurücken«. Sonst habe man ein Problem in Europa.