Seehofer über Merkel und seine Modelleisenbahn »Dann ist sie die Chefin der Anlage, und ich stehe neben ihr«

Bundesinnenminister Horst Seehofer hört nach 50 Jahren in der Politik auf. Zum Abschluss hat der CSU-Politiker in seinen Hobbykeller eingeladen, spricht über Erfolge und Fehler in seiner Amtszeit – und seine Leidenschaft in 1:87.