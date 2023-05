Neuordnung auf EU-Ebene?

Im SPIEGEL hatte Faesers Vorgänger Horst Seehofer den Vorschlag gelobt – er ähnelt stark seinem eigenen Vorstoß von 2019. Doch viele Europapolitiker sehen wenig Chancen auf Verwirklichung. Länder wie Polen und Ungarn seien nicht bereit, sich auf einen solchen Verteilschlüssel einzulassen und bevorzugen eine Politik weitgehend geschlossener Grenzen, auch auf Kosten von Flüchtlingsrechten. Und Staaten mit einer Außengrenze würden für den Aufwand solcher Zentren und Verfahren massive Unterstützung aus den übrigen EU-Staaten benötigen.

Dennoch bekräftigte Faeser ihren Vorstoß für Asylzentren an den EU-Außengrenzen am Wochenende. »Über Asyl für Menschen, die kaum Aussicht auf Schutz in der EU haben, muss in Zukunft schon an den Außengrenzen entschieden werden«, sagte Faeser nun noch mal der »Bild am Sonntag« (BamS). Wer kein Recht auf Asyl habe, müsse »von dort in seine Heimat zurückkehren«. Gleichzeitig wolle sie, dass jeder an der EU-Außengrenze registriert werde, »damit Menschen nicht unkontrolliert weiterreisen«.