Von »Unfug« und »Wissenschaftsfeindlichkeit« war die Rede, der Ostbeauftragte der Bundesregierung sprach von einer »eher vulgärökonomischen Einschätzung«: In der Debatte über die Herausforderungen beim geplanten Bau einer riesigen Chipfabrik in Sachsen-Anhalt sind Wissenschaftler und Politiker heftig aneinandergeraten – doch jetzt schlägt die CDU im Landtag versöhnlichere Töne an.