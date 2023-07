Die Vorfälle in den vergangenen Tagen in Dänemark und Schweden hatten Protest in islamisch geprägten Ländern ausgelöst und unter anderem die Beziehungen zum Irak und der Türkei belastet. Nachdem eine Menge die schwedische Botschaft in Bagdad erstürmt und in Brand gesteckt hatte, hatte Schweden sein Personal aus Sicherheitsgründen abgezogen.