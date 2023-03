Festnahme in Passau IS-Anhänger soll Anschlag in Frankfurt geplant haben

Stattdessen habe er am Mittwoch in den Irak fahren wollen, um sich dort dem IS anzuschließen. Er habe »Ungläubige schlachten« wollen. Das Landeskriminalamt überwachte seine Autofahrt aber, wie es weiter mitteilte. Spezialkräfte hätten den jungen Mann dann auf einem Autobahnrastplatz bei Passau festgenommen. Ein Ermittlungsrichter in Frankfurt am Main soll nun über die Untersuchungshaft entscheiden.