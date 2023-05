Bei einer Razzia in der Islamistenszene hat die Polizei sieben Verdächtige festgenommen und zahlreiche weitere Häuser durchsucht. Die Bundesanwaltschaft wirft vier Frauen und drei Männern vor, Teil eines internationalen Netzwerks zur Finanzierung der Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) zu sein. Sie sollen bei Sympathisanten mindestens 65.000 Euro Spenden eingesammelt und an IS-Mitglieder in Syrien weitergereicht haben, hieß es in einer Mitteilung der Behörde in Karlsruhe.