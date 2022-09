Trotz schwerer Spannungen starten die Raumfahrtnationen Russland und USA am Mittwoch wieder einen gemeinsamen Flug zur Internationalen Raumstation ISS. An Bord einer Sojus-Rakete sollen die beiden Kosmonauten Sergej Prokopjew und Dmitri Petelin sowie Nasa-Astronaut Frank Rubio um 15.54 Uhr MESZ vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan starten. Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos bestätigte am Abend in Moskau Startzeit und Crew.