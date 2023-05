Der beschuldigte Geschäftsmann steht laut Generalstaatsanwaltschaft im Verdacht, »nach der Aufnahme in die EU-Sanktionsliste strafbewehrte Vermögensanzeigepflichten gegenüber der Deutschen Bundesbank und dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle verletzt zu haben«. So soll er den Behörden »erhebliche Vermögenswerte« in Deutschland nicht gemeldet haben.