Denn Dağdelen zahlt nach SPIEGEL-Informationen seit September 2022 keine Mandatsträgerbeiträge mehr an ihre Partei. Demnach wäre eine Zahlung von 1312,50 Euro im Monat an die Partei fällig gewesen, insgesamt 9487,50 Euro. Laut dem Rechenschaftsbericht 2021 zahlte Dağdelen in dem Jahr noch 23.196 Euro an die Linke. (Lesen Sie hier die Hintergründe dazu. )