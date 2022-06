Judenhass bei der Documenta Diese Kunst tötet

Es geht um die Documenta und das »progressive Kollektiv« Taring Padi, verantwortlich für das inzwischen abgeräumte antisemitische Werk. Taring Padi schwafelte, es sei »zu einem Denkmal der Trauer über die Unmöglichkeit des Dialogs in diesem Moment« geworden. Was für eine Hybris! Die Behauptung, dass dieses Werk in »diesem speziellen Kontext in Deutschland als beleidigend empfunden wird«, zeugt entweder von der unglaublichen Dummheit dieser »Künstler« oder aber einer dreisten Verteidigungsstrategie. Es geht nicht um Deutsche oder deren Kontext. Antisemitismus ist, leider, universal. Wo, in welchem Land, in welcher Kultur er sich manifestiert, ist egal.