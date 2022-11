Deutliche Kritik äußerte Brandmann an den Unionsparteien. Dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz warf sie »unaufrichtige Oppositionsarbeit in einer der härtesten Krisen dieses Landes« vor. Die Union trage nach 16 Jahren an der Regierung »Verantwortung für eine fehlgeleitete Russlandpolitik, die Deutschland von einem unberechenbaren Autokraten energiepolitisch abhängig und verletzbar gemacht hat«.