Drosten, Leiter des Instituts für Virologie an der Charité Berlin, hatte am Donnerstag erklärt, sich aus dem Sachverständigenausschuss zur wissenschaftlichen Beurteilung der staatlichen Corona-Beschränkungen in Deutschland zurückzuziehen.

Das Gremium verliere einen Wissenschaftler, der virologische wie epidemiologische Kompetenz besitze und diese auch noch verständlich vermitteln könne. »Er ist ein erstklassiger und unersetzbarer Berater für die Politik«, sagte Lauterbach.