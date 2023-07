71 bayerische Landräte haben in einem Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor dramatischen Folgen infolge der geplanten Krankenhausreform gewarnt. »Die Lauterbachsche Ausgestaltung wird allerdings irreparable Schäden in der akutstationären Grund- und Regelversorgung in den ländlichen Regionen verursachen und zu willkürlichen Krankenhausschließungen führen«, heißt es in dem Schreiben von Thomas Karmasin, dem Präsidenten des Bayerischen Landkreistages.