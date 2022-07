Lauterbach über Besuch in Lwiw »Der Soldat dachte, ich würde ihn nach Deutschland mitnehmen«

Gesundheitsminister Karl Lauterbach war in der Ukraine. Hier erzählt er von seinen Gesprächen mit Kriegsopfern in Krankenhäusern in Lwiw – und wie es ist, große Hoffnungen zu enttäuschen.

Ein Interview von Dirk Kurbjuweit