Katar weist Kritik an Menschenrechtslage zurück

Faeser reist am Montag mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf nach Katar. Beide hatten angekündigt, die Menschenrechtslage und Lebensbedingungen ausländischer Arbeiter klar ansprechen zu wollen. Faeser hatte in den vergangenen Tagen mit Kritik an dem WM-Ausrichter empörte Reaktionen des Emirats und anderer Golf-Monarchien hervorgerufen.

Die auch für Sport zuständige Bundesinnenministerin hatte dem ARD-Magazin »Monitor« mit Blick auf das WM-Gastgeberland und die dortige Menschenrechtslage gesagt: »Für uns als Bundesregierung ist das eine total schwierige Vergabe«, so Faeser. »Es gibt Kriterien, an die sich gehalten werden muss, und dann wäre es besser, dass das nicht in solche Staaten vergeben wird.«