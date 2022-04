Barley über Orbáns Sieg »Ein kolossaler Fehler der EU-Kommission«

Viktor Orbán gewinnt die Wahl in Ungarn, nun befürchtet EU-Parlamentsvize Katarina Barley einen weiteren Verfall der Demokratie in Europa. Die SPD-Politikerin nimmt Kommissionschefin von der Leyen in die Pflicht.

, Brüssel Ein Interview von Ralf Neukirch