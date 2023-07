Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) will über die Verteilung des Vermögens in der Gesellschaft diskutieren. »Wir müssen perspektivisch unseren Reichtum besser teilen«, sagte die dem »Tagesspiegel«. »Menschen mit sehr hohen Vermögen können und sollen sich stärker an unserer solidarischen Gesellschaft beteiligen.«