Kühnert spricht von »seelische Entlastung«

Trotz Widerstands der FDP gegen eine Übergewinnsteuer will die SPD nach Angaben Kühnerts auch weiter für ein solches Instrument kämpfen, mit dem krisenbedingte Zusatzgewinne von Konzernen abgeschöpft werden sollen. »Die SPD in ihrer ganzen Breite ist für eine gerechte Beteiligung von zufälligen Krisenprofiteuren, um die ebenso zufälligen Belastungen für Privathaushalte und Industrie abzufedern«, sagte Kühnert der »NOZ«. Dass dies umsetzbar sei, zeigten verschiedene Beispiele in Europa. »Ein solches Instrument sollte deshalb auch Teil des dritten Entlastungspakets sein«, forderte Kühnast.