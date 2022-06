Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei seinem Besuch in der Ukraine für sein legeres Outfit auf der Hinreise teils Häme im Netz bekommen. Auf der Zugfahrt trug er – anders als seine mit ihm reisenden Kollegen – ein kurzärmeliges dunkles Hemd. In dem Kurznachrichtendienst Twitter trendete am Donnerstag über Stunden das #Kurzarmhemd. Nutzerinnen und Nutzer ließen sich darüber aus, ob das Outfit für den Anlass der Kiew-Reise angemessen sei. Auch die abgewetzte Aktentasche, die Scholz dabei hatte, erntete Spott.