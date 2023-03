Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) beharrt im Haushaltsstreit der Koalition auf ihren finanziellen Vorstellungen für die geplante Kindergrundsicherung. »Zwölf Milliarden Euro sind eher am unteren Ende dessen, was man benötigen würde, um Kinderarmut in Deutschland deutlich zu verringern«, sagte sie der »Neuen Osnabrücker Zeitung« vom Samstag. Ein Großteil des Geldes werde schon »für den Inflationsausgleich und die höhere Inanspruchnahme« gebraucht.