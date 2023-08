Buschmann warnt vor Verzögerungen

Justizminister Marco Buschmann (FDP) hatte am Freitag ein Einlenken von Familienministerin Paus angemahnt. »Bei unserer wirtschaftlichen Lage können wir uns keine weitere Verzögerung leisten«, warnte Buschmann im Interview mit der »Welt am Sonntag«. Paus' Parteikollegen Robert Habeck nahm Buschmann jedoch ausdrücklich in Schutz: »Der Wirtschaftsminister hatte ja bereits grünes Licht gegeben, ehe Frau Paus dann wieder die Stopptaste gedrückt hat.«

Paus hatte vergangene Woche Lindners Gesetzesvorlage für mehr Wirtschaftswachstum blockiert, weil sie die Finanzierung ihres Projekts Kindergrundsicherung noch nicht gesichert sah. Die Vorlage Lindners sieht Steuererleichterungen für Unternehmen in Höhe von 6,5 Milliarden Euro vor. Sie soll bei der Kabinettsklausur am Dienstag auf Schloss Meseberg in Brandenburg beschlossen werden.