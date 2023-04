Osterparty in der Arche in Berlin-Hellersdorf. Die Eltern dieser Kinder haben kein Geld für Schokoeier oder Geschenke, darum springt das Kinder- und Jugendhilfswerk ein. Laut der Bertelsmann-Stiftung sind rund 2,9 Millionen Kinder in Deutschland von Armut bedroht. Auch Romy P. kommt regelmäßig zur Arche. Die alleinerziehende Mutter von vier Kindern bezieht Bürgergeld – doch nur davon zu leben, ist für sie kaum möglich. Und die Kindergelderhöhung im Januar änderte für Romy P. nichts.

Romy P., Mutter von vier Kindern:

»Was hat mir die Kindergelderhöhung gebracht? Gar nichts. Meine Kinder bekommen nicht mehr, weil es beim Bürgergeld gegengerechnet wird oder beim Unterhalt gegengerechnet wird oder beim Unterhaltsvorschuss gegengerechnet wird oder beim Bafög gegengerechnet wird.«

Auf andere Sozialleistungen hat Romy P. einen Anspruch – doch der Teufel liegt im Detail. Beispiel Sportschuhe.

Romy P., Mutter von vier Kindern:

»Also , man beantragt die Fußballschuhe, dann geht man die kaufen und dann gibt man den Kassenzettel dann ab mit dem Nachweis vom Fußballverein, dass man die gebraucht hat. Und dann kann einem das aber auch passieren, dass das Jobcenter die Schuhe zum Beispiel ablehnt. Bei mir war das so mit der Begründung, dass er die Fußballschuhe, weil das Sportschuhe sind, auch privat tragen kann und deswegen sind sie dann abgelehnt worden.«

Sozialberatung in der Arche. Die Ampelkoalition will den Aufwand bei den Anträgen reduzieren : Die geplante Kindergrundsicherung soll die bisherigen Leistungen zusammenfassen und auf einen Schlag online abrufbar machen. Und es soll deutlich mehr Geld bei den Kindern ankommen. Im Grundsatz ist sich die Ampel darüber einig – über die Details und vor allem über das Geld gibt es noch Streit – auch im SPIEGEL-Spitzengespräch. Familienministerin Lisa Paus hat in einem Eckpunktepapier zwölf Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung veranschlagt. Die FDP bremst.

Jens Teutrine, Bundestagsabgeordneter, FDP:

»Ich bin dagegen, in der aktuellen Situation die Mitte der Gesellschaft mit Steuern zu belasten. Wenn der Sozialstaat bereits eine Billion Euro unserer Wirtschaftsleistung, auch Rente, auch Gesundheit, auch andere Systeme – ausgibt. Das Problem ist nicht, dass zu wenig Geld im Sozialstaat drin ist. Es geht auch nicht um eine Kindergrundsicherung, die zwölf Milliarden kostet, wie hier immer wieder behauptet wird. Die Bündelung der Leistungen sind bereits über 50 Milliarden Euro. Das kommt aber noch mal zusätzlich drauf. Und deswegen, glaube ich, muss es darum gehen, die bestehenden Mittel, die bereits im Sozialstaat drin sind, richtig zu verteilen.«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL:

»Nun ist es so, dass Ihr Parteifreund, Finanzminister Christian Lindner, maximal zwei bis drei Milliarden Euro zusätzlich für besagte Kindergrundsicherung abgeben will. Sie, Frau Paus, haben da zwölf Milliarden Euro angemeldet. Zwischen zwei und zwölf Milliarden ist ja doch ein beachtlicher Unterschied. Wie berechnen Sie Ihre zwölf Milliarden?«

Lisa Paus, Bundesfamilienministerin, Bündnis 90/Die Grünen:

»Das handele ich aus mit dem Finanzminister und mit dem Bundeskanzler. Aber richtig ist, dass die zwölf Milliarden eher eine Untergrenze sind. Und ich habe auch gerade noch mal darauf hingewiesen: Wir haben uns im Koalitionsvertrag gemeinsam bereits auf Dinge verständigt, die Kindbezogenen Leistungen zu bündeln. Und wir haben uns darauf verständigt, dass wir auch das Existenzminimum uns noch mal anschauen, weil es eben derzeit nicht ausreicht. Und zwischen: Wir bringen tatsächlich die Leistungen, auf die die Menschen jetzt schon einen Anspruch haben, tatsächlich an die Menschen, was natürlich zusätzliche Ausgaben bedeutet und dem, was wir noch zusätzlich verbessern wollen - da liegt eben die Differenz zwischen drei Milliarden, fünf Milliarden oder zwölf Milliarden.«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL:

»Warum halten Sie die zwölf Milliarden für falsch?«

Jens Teutrine, Bundestagsabgeordneter, FDP:

»Ich finde, wir sollten die Probleme des Sozialstaates lösen. Ich habe einige gerade skizziert und nicht einfach nur über Geld, sondern wer glaubt, die Kindergrundsicherung wird ein Erfolg, wenn sie möglichst viel kostet, der liegt meiner Auffassung falsch. Wenn die Mittel abgerufen werden, alle zu 100 Prozent, dann sind wir ungefähr bei drei Milliarden Euro. Das ist die Berechnung des Finanzministers. Und ich bin noch nicht überzeugt vom Eckpunktepapier.«

Lisa Paus, Bundesfamilienministerin, Bündnis 90/Die Grünen:

»Richtig ist : Es gibt insgesamt noch eine Lücke. Und richtig ist, dass wir uns bei den Eckpunkten nicht einig sind. Was schade ist, weil ich tatsächlich das umgesetzt habe, was im Koalitionsvertrag steht. Und richtig ist: Auch mir geht es nicht allein um die Summe, sondern mir geht es darum, dass wir eine funktionierende Kindergrundsicherung bekommen.«

FDP-Politiker Teutrine setzt vor allem auf die Einführung eines neuen Portals für die Sozialleistungen. Lisa Paus sieht das ganze allerdings noch skeptisch – die Bündelung der Leistungen sei kompliziert.

Lisa Paus, Bundesfamilienministerin, Bündnis 90/Die Grünen:

»Das sind derzeit kommunale Leistungen, die sich sehr unterschiedlich auf den Weg gemacht haben, passend für ihre jeweils kommunale Situation. Und das jetzt künstlich zentralisieren zu wollen, das ist, glaube ich, nicht handlungsleitend, sondern macht es eher noch schwieriger. Sondern ich möchte mich auf den Weg machen, mit den Kommunen das in die Kindergrundsicherung mitzuintegrieren. Aber das ist ein längerer Weg.«

Soziallobbyist Ulrich Schneider findet die geplante Bündelung der Sozialleistungen richtig – das allein genüge aber bei Weitem nicht.

Ulrich Schneider. Hauptgeschäftsführer Paritätischer Wohlfahrtsverband:

»Wir wollen noch mal kurz sagen, worum es geht: Wir sprechen hier bei Kleinkindern von 318 Euro im Monat. Pro Tag 3,40 Euro fürs Essen, für die gesamte Verpflegung ist da einkalkuliert. Da sind für Windeln, jetzt kommt der Hammer , 6,60 € im Monat einkalkuliert. Da ist für den Besuch von Freizeitveranstaltungen oder Kulturverein auch beim Jugendlichen 4 Euro eingerechnet. Und so weiter und so weiter. Jeder weiß, der Kinder hat, mit dem Geld hat man keine Chance, über den Monat zu kommen.«

Die Kindergrundsicherung sei dann verwirklicht, wenn die Kinder aus der Armut heraus sind. Zurück zur Arche. Für Wolfgang Büscher von dem Hilfswerk ist das Geld, das in die Kindergrundsicherung und andere Leistungen fließen wird, in jedem Fall eine gute Investition.

Wolfgang Büscher, Sprecher der »Arche Kinderstiftung«:

»Die Kinder werden es uns auf alle Fälle zurückzahlen. Denn ein starkes Land braucht starke Kinder und wir dürfen vor allen Dingen die Kinder nicht ausschließen aus unserem System, die das Pech haben, in sozial schwachen Familien geboren zu werden.«